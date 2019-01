André Flahaut: “Uitslag Congolese verkiezingen respecteren, ook al was organisatie niet perfect”

André Flahaut (PS) heeft opgeroepen om respect te hebben voor de uitslag van de verkiezingen in Congo. Foto: Photo News

André Flahaut (PS) heeft opgeroepen om respect te hebben voor de uitslag van de verkiezingen in Congo. “Congo is een soevereine staat”, zei de minister van staat maandagavond.

“We moeten ophouden met te willen beïnvloeden, we mogen onze wil niet opleggen volgens een misplaatst paternalisme.” Volgens de gewezen minister van Defensie moet België het electoraal proces in Congo erkennen, “ook al was de organisatie niet perfect”.

In de nacht van zaterdag op zondag bevestigde het Congolese Grondwettelijk Hof de overwinning van Tshisekedi bij de verkiezingen van vorige maand. Martin Fayulu, een andere oppositiekandidaat, had beroep aangetekend bij dat Hof omdat Tshisekedi’s winst volgens hem niet het resultaat is van de verkiezingen, maar van een achterkamerdeal tussen aftredend president Joseph Kabila en Tshisekedi.

Sinds het bekend raken van de eerste resultaten klinken er beschuldigingen van kiesfraude. De gezaghebbende Congolese bisschoppenconferentie Cenco verklaarde dat “de resultaten niet overeenkomen met de gegevens van de Kerk”. Op de dag van de verkiezingen had Cenco 40.000 waarnemers op het terrein en uit hun bevindingen is gebleken dat Fayulu de winnaar was. Ook de Afrikaanse Unie heeft ernstige bedenkingen bij de resultaten.