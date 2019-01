Code geel: eerste sneeuw valt, verkeer wordt mogelijk serieus in de war gestuurd

Nu de eerste sneeuw valt, waarschuwt het KMI voor gladheid op de weg: de hele dag geldt in heel het land code geel. Ook het Agentschap Wegen en Verkeer en de VAB waarschuwen voor gevaarlijke situaties op de weg en vragen bestuurders hun rijgedrag aan te passen.

Dinsdag trekt in de loop van de voormiddag een storing van west naar oost over het land. Kort na 7 uur werd de eerste sneeuw gesignaleerd in het uiterste westen van België, zo meldt Noodweer Benelux op Twitter. Rond 13 uur wordt in heel Vlaanderen sneeuw verwacht. Er kan tot vijf centimeter vallen. “Het verleden leert ons dat een paar centimeter sneeuw genoeg kan zijn om het verkeer danig in de war te sturen”, zegt weervrouw Sabine Hagedoren.

UPdate 07:12. De eerste #sneeuw wordt gesignaleerd boven het uiterste westen van #België. Komend uur schuift dit geleidelijk over de provincie West-Vlaanderen. Gevaar voor #gladheid door lokaal #ijzel en/of #sneeuw. pic.twitter.com/JeQ1B0IIZu — NoodweerBenelux (@NoodweerBe) 22 januari 2019

Voorlopig is code geel van kracht en beschikt het KMI volgens weerman David Dehenauw niet over indicaties om code oranje af te kondigen. Pas vanaf code oranje wordt het thuiswerkalarm in gang gezet. Dan kunnen bedrijven waar werkgevers en werknemers een procedure rond thuiswerken vastlegden, die activeren.

(Lees verder onder de afbeelding)

Foto: KMI

“Thuiswerk bij winterse omstandigheden is een oplossing die veel economisch én menselijk leed kan voorkomen”, zegt federaal minister van Werk Kris Peeters (CD&V).

Mobiliteitsorganisatie VAB raadt automobilisten aan om niet-dringende verplaatsingen uit te stellen. De sneeuw dreigt zowel de ochtend- als avondspits in de war te sturen.

Sneeuwval veroorzaakt niet alleen gladde wegen, maar ook een capaciteitsvermindering op de wegen doordat wagens hun snelheid en de tussenafstand aanpassen. Daarom raadt de VAB aan om de weg niet op te gaan als het niet nodig is. Dat zou verkeersellende kunnen vermijden.

Uit een enquête die de mobiliteitsorganisatie in december nog uitvoerde bij 2.085 automobilisten blijkt dat 53 procent van de ondervraagden bereid is om bij sneeuw niet-dringende verplaatsingen uit te stellen. Wie geen winterbanden heeft, is sneller geneigd om dat te doen. Daarnaast zei 35 procent van de bestuurders zich onveilig te voelen in de auto bij sneeuwval.

Toch de weg op? Pas rijstijl aan!

Wie dinsdag toch de weg op moet, zorgt er het best voor dat zijn auto in goede staat is, aldus VAB. Zorg ervoor dat je lichten goed werken, je ruitenwissers niet versleten zijn en je voldoende sproeivloeistof met antivries hebt. Let er ook op dat je bandenspanning juist is. “Het is een fabel dat je tijdens de winter je bandenspanning moet verlagen.”

Het is ook aangeraden de rijstijl aan te passen. “Hou meer afstand en pas je snelheid aan. Ga niet bruusk remmen, zeker niet als je een bocht nadert”, luidt het advies. “Laat voor de bocht je gaspedaal los, zodat je vaart mindert. Moet je een noodstop maken? Dan is het belangrijk om te weten of je wagen ABS heeft of niet. Wie geen ABS heeft, moet pompend remmen. Heb je wel ABS? Dan mag je net niet pompend remmen.”

Wie wegslipt, doet er goed aan zijn koppeling in te drukken. “Op die manier kan je wagen weer grip krijgen. Laat de koppeling daarna zachtjes terug los, zodat je weer controle krijgt. De natuurlijke reflex van de mens is om te kijken naar eventuele obstakels die je zou kunnen raken. Doe dat echter niet. Kijk altijd naar de plek of opening waar je naartoe wil rijden.”

Ook het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) waarschuwt voor gevaarlijke situaties op de weg en vraagt weggebruikers hun rijgedrag aan te passen, te beginnen bij een aangepaste snelheid en voldoende afstand tot andere weggebruikers.

Mensen die dinsdagochtend de weg op moeten, wordt gevraagd om voor vertrek de weersvoorspellingen na te kijken, het radionieuws op te volgen en de website van het Vlaams Verkeerscentrum te raadplegen voor de actuele verkeerssituatie.

Strooien en ruimen

De strooidiensten van het AWV gaan preventief zout strooien, en zullen eventuele sneeuwophopingen ruimen. Ze hebben 316 strooiwagens klaarstaan. Ook gemeentepersoneel in verschillende steden en gemeenten, waaronder Antwerpen, helpen mee strooien en sneeuw ruimen.

Doordat de personeelsinzet zich sterk focust op het veilig houden van de wegen en fietspaden, kan er minder ingezet worden op de huisvuilophaling, die zo vertraging kan oplopen, aldus Antwerps schepen voor stads- en buurtonderhoud Fons Duchateau. Dat is ook in een aantal andere gemeenten en steden het geval.

Duchateau wijst ook op de verantwoordelijkheid van de burgers: “Naast de inspanningen van de stad en andere diensten is elke bewoner verplicht om de stoep voor zijn deur proper en veilig te houden. Zodat buren en voorbijgangers zonder ongelukken op hun bestemming geraken.”

Voor het spoor zet infrastructuurbeheerder Infrabel tientallen sneeuwploegen in. Die gaan vanuit de onderhoudscentra ter plaatse om sneeuw te ruimen aan sporen, wissels, overwegen en op de perrons. Zo worden lokale problemen zo snel mogelijk opgelost, zodat het treinverkeer minimaal gehinderd wordt.

Weerbericht komende dagen

Dinsdagavond is het in de Ardennen nog zwaarbewolkt met perioden van sneeuw terwijl het elders tijdelijk droog is met enkele opklaringen. Later vanavond en -nacht trekken vanaf het westen winterse buien over het land. Het gaat opnieuw overal vriezen met minima van -1 tot -8 graden en het is dan overal uitkijken voor vorming van ijsplekken.

Woensdag is het gedeeltelijk tot soms zwaarbewolkt met bij momenten winterse buien, in de Ardennen sneeuwbuien. Een donderslag is daarbij niet uitgesloten. De maxima schommelen tussen -2 graden op de Hoge Venen en +3 in Vlaanderen. De wind is zwak tot matig uit oost tot noordoost.

Donderdag kan nog een winters buitje vallen in het westen van het land maar op de meeste plaatsen blijft het droog met opklaringen. De maxima schommelen tussen -2 graden in de Ardennen en +4 aan de kust.