Bernie Sanders noemt Trump een racist

Bernie Sanders, de voormalige presidentskandidaat en de huidige senator voor de Democraten in Vermont, heeft in een speech naar aanleiding van ‘Martin Luther King’-dag president Trump een racist genoemd.

Sanders hield maandag een toespraak in South Carolina, waar meer dan een kwart van de bevolking Afro-Amerikaans is. South Carolina geldt ook als een belangrijke staat in de campagne voor het presidentschap.

“Vandaag praten we over gerechtigheid en over racisme, en het spijt me zeer te moeten zeggen dat we een president hebben die racistisch is.” Volgens Sanders moet een president de Amerikaanse bevolking verenigen. “Maar in plaats daarvan probeert de huidige president bewust mensen te verdelen op basis van huidskleur, geslacht, afkomst, religie. ”

Ook tijdens de ‘midterms’, de tussentijdse verkiezingen voor het Amerikaanse Congres, beschuldigde de 77-jarige senator Trump al van racisme. Toen kwamen daar nog de verwijten van seksisme en homofobie bovenop.

‘Martin Luther King’-dag is een officiële feestdag in de VS, ter nagedachtenis van de vermoorde zwarte dominee en burgerrechtenactivist. Vorig jaar bracht president Trump die dag door op zijn buitenverblijf in Florida, maar dit jaar legde hij een krans neer aan het King Memorial in Washington DC.