“Merknaam Brussels Airlines verdwijnt mogelijk op Europese vluchten”

Er komen dit jaar geen nieuwe langeafstandsbestemmingen bij in het netwerk van Brussels Airlines. Op de Europese vluchten zal de naam Brussels Airlines mogelijk verdwijnen. Die boodschap herhaalt Christina Foerster, de topvrouw van de luchtvaartmaatschappij, dinsdag in een interview met La Libre Belgique.

Over een naamswijziging bji Brussels Airlines, dat wordt geïntegreerd in Lufthansa-dochter Eurowings, wordt al langer gespeculeerd. “Het is duidelijk dat als we een Europees platform willen creëren, we niet elk individueel merk kunnen behouden”, zegt Foerster daarover. “Dus op het Europese netwerk zou de naam Brussels Airlines kunnen veranderen. Over de lange afstand zijn er nog discussies.”

Foerster benadrukt wel dat de maatschappij ook met een andere naam op de vliegtuigen Belgisch blijft en dat een naamsverandering niet betekent dat er banen verloren gaan. “Integendeel, we blijven aanwerven in België”, aldus de CEO. Begin dit jaar zei de maatschappij 200 aanwervingen te plannen in 2019.

De topvrouw herhaalt voorts dat Brussels Airlines rendabeler moet worden, een boodschap die ook de top van moedermaatschappij Lufthansa al meermaals bracht. “We verkeren niet meer in onmiddellijk gevaar. We hebben het hoofd boven water, maar we lopen nog niet op het strand zoals andere maatschappijen van de groep, bijvoorbeeld Lufthansa en Swiss”, aldus Foerster.

De rendabiliteit verbeteren zal moeten gebeuren op het huidige langeafstandsnetwerk. Er zullen dit jaar geen nieuwe intercontinentale bestemmingen worden gelanceerd.

Sinds enkele maanden geeft Brussels Airlines geen eigen (passagiers)cijfers meer. Ook Foerster wil alleen zeggen dat het aantal passagiers vorig jaar gestegen is. Volgens La Libre zou de kaap van 10 miljoen voor het eerst gerond zijn, na iets meer dan 9 miljoen in 2017.

Foerster betreurt voorts dat de maatschappij het aantal vluchten op Kinshasa heeft moeten afbouwen van zeven naar vier per week. Ze werd daartoe in februari vorig jaar verplicht door de Congolese luchtvaartautoriteit. De CEO hoopt zo snel mogelijk weer vaker te kunnen vliegen naar de Congolese hoofdstad.

Ze bevestigt ten slotte dat Brussels Airlines in mei een opnieuw een vliegtuig met speciale beschildering wil onthullen.