Eden Hazard hint (weer) naar Real Madrid, looft Maurizio Sarri én ‘waarschuwt’: “Ik frustreer elke trainer waarmee ik werk”

Als Eden Hazard spreekt, valt er niet te ontkomen aan Real Madrid. Dat was ook het geval in een interview met France Football.

De kapitein van de Rode Duivels werd afgelopen weekend voor de zoveelste keer gelinkt aan de Spaanse topclub van Thibaut Courtois. En dus kwam de vraag of hij een transfer naar De Koninklijke ziet zitten. “Waarom niet?”, reageerde Hazard. “Jij stelt de vraag, maar eigenlijk ken je mijn antwoord al. Ik heb in Engeland alles gewonnen, behalve de Community Shield. Ik heb altijd gezegd dat ik ook eens wat nieuws wil doen. Maar er zijn ook zaken die me kunnen overtuigen om te blijven. Na het WK wilde ik vertrekken, klopt. Maar ik bleef bij Chelsea en speel nu één van mijn beste seizoenen ooit. Ik ben dan ook niet ver verwijderd van mijn piek. Ik sta op een kruispunt, maar we gaan de juiste bocht nemen.”

Is dat dan misschien de volgende club van Zinedine Zidane? “Nee”, is Hazard formeel. “Mijn carrière hangt niet samen met die van Zidane. Als hij morgen voor Manchester United tekent, ga ik niet naar Manchester United. Ik ga niet wachten om te zien waar hij aan de slag gaat, om dan te volgen. Ik denk hij me wel leuk vindt. Iedereen weet intussen dat ik van hem hield toen hij speelde. Maar ik ga niet wachten tot hij ergens tekent en hem dan volgen, helemaal niet.”

Foto: REUTERS

Lof en ‘waarschuwing’

De reden dat Hazard bij Chelsea bleef, was de vervanging van Antonio Conte door Maurizio Sarri. “We hebben dezelfde ideeën over voetbal”, aldus Hazard, die aan tien goals en tien assists zit in de Premier League. “Hij zit er met zijn neus op. Mijn vorige trainers deden dat misschien wat minder. Voor hen was het belangrijker om te winnen en goed te verdedigen. Ook al is voor hem verdedigen ook belangrijk. Zijn trainingen zijn geen lachertje, we herhalen veel dingen. Maar eens we op het veld staan, wil hij dat we 90 minuten lang de bal hebben.”

En toch is Hazard niet altijd de makkelijkste, ook niet voor Sarri. “Ik frustreerde niet alleen Antonio Conte”, aldus de aanvaller. “In mijn carrière heb ik al mijn trainers gefrustreerd en dus frustreer ik nu Sarri. Net zoals ik José Mourinho frustreerde. Ze denken allemaal dat ik meer moet scoren, meer moet verdedigen, meer daar en daar moet doen. Ik zal ook mijn volgende trainer frustreren.”