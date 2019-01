Op wie vertrouwde Theo Francken voor humanitaire visa? N-VA’er legt zijn netwerk bloot

Brussel - Via zeven verschillende kanalen, meestal christelijke organisaties, en 16 contactpersonen heeft voormalig staatssecretaris Theo Francken (N-VA) humanitaire visa geregeld om Syrische christenen naar België te halen. Enkel in Aalst en Mechelen is de politieke link duidelijk. Dat schrijven Het Laatste Nieuws en De Morgen.

Sinds vorige week weet het hele land dat Theo Francken samenwerkte met Melikan Kucam om humanitaire visa voor Syrische christenen te regelen. De spreekbuis van de Assyrische gemeenschap van Mechelen ligt onder vuur omdat hij grof geld zou hebben gevraagd aan mensen in nood. Voor hij werd opgepakt, hadden 219 Syriërs van hem een visum gekregen voor ons land. Dinsdag verschijnt Kucam, tevens N-VA-gemeenteraadslid, voor de raadkamer.

Maar op wie vertrouwde Theo Francken nóg? Opvolger Maggie De Block (Open VLD) heeft het over zeven tussenpersonen, maar het waren er zestien. Ze zijn doorgaans lid van of leunen aan bij christelijk geïnspireerde organisaties.

Weinig politieke links

Veel politieke links lijken er niet te zijn. Naast Kucam heeft ook Konstantin Al Chammas, de voorman van de Syrische gemeenschap van Aalst, een lidkaart. Hij klopte bij N-VA-schepen Karim Van Overmeire aan om in contact te komen met het kabinet-Francken. Van Overmeire benadrukt dat hij “nooit geholpen heeft bij een selectie voor humanitaire visa”.

Het vaakst werkte Francken samen met de christelijke beweging rond oud-diplomaat Mark Geleyn, goed voor 499 visa. De voormalige staatssecretaris plakt er het etiket ‘Kerk van Scherpenheuvel’ op. Toen de eerste Syriërs aankwamen, in volle vluchtelingencrisis, waren de opvangcentra vol. De pelgrims in Scherpenheuvel zorgden toen voor bed, bad en brood. “Een jaar na hun aankomst hielden we in Scherpenheuvel een misviering en een brunch met alle Syriërs”, zegt Geleyn.