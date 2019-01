De bizarre transfer van Kevin-Prince Boateng (31) naar FC Barcelona is niet zo verrassend als je op het eerste gezicht zou denken

Wie voor de start van de wintermercato had voorspeld dat Barcelona Kevin-Prince Boateng in huis zou halen, verdient een standbeeld. De verbazing over deze transfer is volledig terecht, maar eigenlijk is die minder verrassend dan je zou denken.

Boateng maakte de spraakmakende overgang van het bescheiden Italiaanse Sassuolo naar de Spaanse competitieleider. De 31-jarige Ghanees wordt tot het einde van het seizoen gehuurd. In de overeenkomst zit ook een aankoopoptie voor acht miljoen euro.

Bij de Neroverdi, twaalfde in de Serie A, ontpopte Boateng zich dit seizoen tot een sterkhouder in de positie van ‘valse 9’. Een rol die hij ook bij Las Palmas speelde, terwijl hij daarvoor bij Frankfurt vooral de spelmaker achter de aanval was. Boateng speelde eerder in zijn carrière ook als spits, rechtsbuiten, linksbuiten en centrale middenvelder. In de rol van rechtsbuiten scoorde hij zes jaar geleden zelfs een fantastische goal in de Champions League… tegen Barcelona.

Al herinneren ze zich in Spanje ook vooral deze wondergoal bij Las Palmas:

Geen verrassing

Zijn transfer is sowieso de opmerkelijkste van deze winter, of Boateng nu gaat schitteren of niet. Maar er is een goede verklaring voor. Uiteraard, omdat Barcelona op zoek was naar een back-up voor Luis Suarez. Maar in dat geval waren er wel meer opties. Waarom Boateng van Sassuolo?

Wel, die reden heeft een naam: Ariedo Braida. De Italiaan behoort tot de sportieve cel van de Catalaanse gigant en mag Sassuolo-baas Giovanni Carnevali tot zijn beste vrienden rekenen. Braida zou volgens de krant Sport Barça op de hoogte hebben gebracht van de mogelijkheid om Boateng in huis te halen. Hij zou ook een pleidooi gehouden hebben voor de Ghanees, door te vertellen over zijn sterke periode bij Milan en zijn heropleving bij Sassuolo.

De kiemen van de relatie tussen Barcelona en de Italiaanse club werden vorige zomer gelegde. Toen verkochten de Blaugrana verdediger Marlon voor 6 miljoen euro aan Sassuolo. De Braziliaan speelde tot nu toe 17 keer voor de Neroverdi en scoorde één keer. Beide clubs zouden er nu zelfs over denken om een partnerschap aan te gaan waarbij jonge talenten van Barcelona richting Italië zouden gestuurd worden om minuten te maken. Barça zou daarnaast zijn zinnen hebebn gezet op Stefano, de 23-jarige middenvelder van Sassuolo die ook gelinkt wordt aan Milan.