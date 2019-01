Vrouw op straat beroofd van haar hondje door handelaar: “Mijn man werd geslagen en ik bedreigd met een schaar”

Brasschaat - Bij een brutale overval is vorige week de chihuahua van Chrisje de Pré gestolen. De vrouw en haar man werden bij een hondenschool in Brasschaat opgewacht. Volgens het slachtoffer zijn de daders de Nederlandse handelaars van wie zij haar hondje Romy kocht. “Ze hadden de afgelopen maanden al gedreigd.”

Het incident speelde zich af op de parking van de hondenschool in Brasschaat waar De Pré met haar chihuahua Romy naartoe gaat. Toen zij en haar man het hondje in hun auto zetten, werden ze aangevallen, zo vertelt Chrisje in De Telegraaf.

“Mijn man werd door een andere man geslagen met een gummistok en tegenover mij stond een vrouw, die binnen een seconde Romy uit de auto had gehaald. Ze stond met de hond in haar ene arm en een schaar in de andere”, klinkt het.

Naar eigen zeggen probeerde De Pré haar hondje nog terug te pakken, maar toen haalde de vrouwelijke belager uit met de schaar. Daarop vluchtten de dieven in een wagen zonder kentekenplaten.

(Lees verder onder de Facebookpost)

“Afgelopen maanden al gedreigd”

Volgens de Belgische was de vrouwelijke dader Debbie K., een chihuahuahandelaar uit het Nederlands-Limburgse Heerlen van wie De Pré Romy een jaar geleden kocht. K. zou boos zijn dat De Pré het koopcontract niet naleeft. Daarin werd afgesproken dat het hondje gesteriliseerd moest worden en dat het hondje geen shows mocht lopen. Echter: in datzelfde koopcontract had K. een foutief chipnummer opgeschreven en dus is het contract niet rechtsgeldig.

Foto: Facebook

“Ze had de afgelopen maanden al gedreigd en daarna heb ik het contract verbroken”, stelt De Pré. “Ik herkende haar direct. Maar Romy is nu gewoon van ons. Ik heb keurig voor haar betaald en we mogen met haar doen wat we willen. Volgens de dierenarts kan het gevaarlijk zijn om een chihuahua te steriliseren als er geen medische noodzaak voor is: daar zijn ze te klein voor.”

“Gelogen”

In een reactie aan De Telegraaf laat K. weten dat het verhaal “onzin” en “gelogen” is. “Dit is een privékwestie”, zegt ze. Op de vraag of ze weet waar Romy is, wil ze geen antwoord geven. De Raad van Beheer, overkoepelend orgaan op het gebied van de kynologie, heeft nog nooit van K. gehoord, ondanks dat ze aangeeft een gerenommeerd handelaar te zijn.

De Antwerpse politie bevestigt dat De Pré aangifte heeft gedaan tegen K. voor diefstal en mishandeling. “Omdat mevrouw woonachtig is in Heerlen zullen we dit dossier overdragen aan de politie in het Nederlandse Limburg”, aldus een woordvoerder. Zover is het nog niet: “Een officiële overdracht zou een rechtshulpverzoek betekenen”, zegt een zegsman van de politie Limburg. “Dat is nog niet gebeurd. We kijken nu of we iets kunnen betekenen in de bemiddelende sfeer.”