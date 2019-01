Advocaat opgepakt die jarenlang cliënten oplichtte

Antwerpen / Merksem - Het Antwerpse gerecht heeft de omstreden advocaat Marc G. (59) uit Merksem laten arresteren. Dat bevestigt het parket van Antwerpen.

Marc G., ooit nog de raadsman van oplichter Albert Pans, wordt ervan verdacht miljoenen euro te hebben ontvreemd van zijn cliënten. G. wordt vandaag voorgeleid bij de onderzoeksrechter, die zal beslissen over zijn eventuele aanhouding.

Het onderzoek tegen Marc G. kwam op gang dankzij een klacht van advocaat Joris Vercraeye, die de belangen behartigt van een Nederlandse zakenman die voor ruim 3,5 miljoen euro zou zijn benadeeld. Na de klacht van de Nederlander, borrelden tientallen verhalen op over de vermeende oplichterspraktijken van de Merksemse advocaat.

Volgens een gewezen medewerkster sluisde Marc G. jarenlang de gelden van cliënten door naar zijn privérekeningen. Zo zou hij ook de slachtoffers van de overstromingsramp in Merksem, die zich verenigd hadden in de vzw Merksem Solidair, hebben benadeeld.

De Vlaamse Milieumaatschappij keerde miljoenen euro uit aan schadevergoedingen. Marc G. en zijn familie leefden op grote voet. Ze hadden een villa in Kapellen, een villa in Mallorca, een appartement in Knokke, een motorjacht en een vloot aan luxewagens zoals een Maserati, een Aston Martin, een Jeep en een Mercedes 500 AMG. Advocaat Joris Vercraeye liet inmiddels beslag leggen op een deel van het wagenpark en de inboedel van de ex-advocaat.

