Emiliano Sala, recordtransfer van Cardiff City, vermist: grote reddingsactie op touw gezet nadat vliegtuigje van radar verdwijnt

De Argentijnse spits werd onlangs voorgesteld als de nieuwe spits van de club die momenteel 18de staat in de Premier League. Sala kostte Cardiff City 17 miljoen euro, een clubrecord, nadat hij twaalf keer had gescoord in Frankrijk voor Nantes.

There is a new Sala in town @premierleague Very happy to sign here @cardiffcityfc !! I know the challenge is big but together we will make it

Impatient to discover the league & the team #BlueBirds pic.twitter.com/OiNQUpBpiB