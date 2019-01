Neem jij binnenkort de e-cargobike?

Groene energie combineren met een vlottere mobiliteit. Dat is het opzet van het proefproject ‘Testcaravaan Ondernemers-Cargobikes & Trailers’. “Cargobikes nemen minder ruimte in beslag, waardoor de wegcapaciteit verhoogt en ze veel vlotter kunnen doorstromen.” Een alternatief voor de bestelwagen dus, maar hoeveel kost zoiets?

In Leuven werd onlangs het driejarige Testcaravaan-project van de vzw Bycykel op gang getrapt. Hierbij kunnen ondernemers verschillende e-cargobikes en trailers uittesten, met bijhorende transportboxen. “Alle beschikbare cargofietsen zijn e-versies”, aldus Jürgen Craeye, directeur van Bycykel.

Cargobikes bestaan op zich al lang, maar waren tot voor kort eerder een randfenomeen. De laatste jaren is het geloof in de moderne versie van de good old bakfiets echter gegroeid. Volgens ondernemersorganisatie Unizo, die het project ondersteunt, hebben zo’n e-cargobike en fietstrailer (transportkar) verschillende voordelen. “Zowel op ecologisch vlak als qua efficiëntie bieden ze een meerwaarde ten opzichte van het traditioneel gemotoriseerd vervoer. Nu staan we vaak met zijn allen stil naar en in onze steden”, meent Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van Unizo.

Bakfiets 2.0

Bijkomend voordeel, volgens Van Assche, is dat we bij het gebruik van e-cargobikes geen last hebben van beperkingen als lage-emissiezones, venstertijden of tonnagebeperkingen. “Het is in bepaalde omstandigheden dus zeker een flexibel alternatief voor leveringen binnen korte afstand.”

Intussen kunnen ondernemingen en instellingen zo’n e-vrachtfiets uitproberen, om na te gaan welk type fiets het best past bij hun behoeften. “Het project biedt ondernemers de kans om hun koudwatervrees te overwinnen”, klinkt het bij Unizo. Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (zie foto) trekt voor het proefproject een subsidie van 40.000 euro uit.

Lees verder:

>

>

>