CD&V rekent op burger om fileprobleem op te lossen

Brussel - CD&V gaat op zoek naar burgers die een creatief idee of een oplossing hebben om de files aan te pakken. De CD&V-parlementsleden van de commissie Mobiliteit lanceren daarvoor ‘File-idee’. “De afgelopen jaren hebben we heel wat voorstellen uitgewerkt en aangekaart bij de bevoegde minister. Maar misschien zijn er nog zaken waar wij niet aan hebben gedacht”, klinkt het. “De beste ideeën die naar boven komen, zetten wij in de kijker en nemen wij mee naar de verkiezingen”.

Het is een open deur intrappen, maar de files in Vlaanderen zijn een groeiend probleem. De afgelopen twee jaar is de filezwaarte met nog maar eens 20 procent gestegen. In 2018 stonden we 925.000 uur in de file.

Naar de burger

CD&V wil de files en de negatieve impact ervan op de economie, levenskwaliteit en gezondheid beter aanpakken. Zelf lanceren de verschillende CD&V-parlementsleden in korte filmpjes al hun eigen file-idee (zoals bijvoorbeeld een toegankelijker openbaar vervoer en investeringen in combimobiliteit). Maar de partij gaat ook op zoek naar creatieve ideeën van burgers.

De partij verzamelt alle suggesties op de website www.cdenv.be/fileidee. De beste ideeën wil de partij meenemen naar de verkiezingen van 26 mei.