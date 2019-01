Camerabeelden van fietsdiefstal kwijt door ‘communicatiefout’: “Het was het te laat”

Gent - Door een communicatiefout tussen de politie en het Gentse Mobiliteitsbedrijf zijn camerabeelden van een fietsdiefstal verloren gegaan. “Dit had niet mogen gebeuren.”

Op zaterdagavond 12 januari is een dief aan de haal gegaan met een dure Brompton-plooifiets in de fietsenstalling bij het cultuurhuis Vooruit. De eigenaar diende de dag erna een klacht in bij de Gentse politie, met de vraag om beelden van de beveiligingscamera’s in de stalling te bekijken.

Jammer genoeg liep dat niet zoals het zou moeten. Door een misverstand tussen de politie en het Mobiliteitsbedrijf, dat de camera’s beheert, werden de beelden pas acht dagen later opgevraagd. Te laat. Na zeven dagen worden de oude camerabeelden overschreven door nieuwe beelden.

“Een communicatiefout. We zitten er danig mee verveeld”, klinkt het bij het kabinet van mobiliteitsschepen Filip Watteeuw (Groen).

Te laat

Wat is er gebeurd? De vraag van de politie om de camerabeelden op te halen, kwam terecht bij de verkeerde dienst, namelijk een cel van het Mobiliteitsbedrijf die de nummerplaatcamera’s op straat beheert, niet degene die de camera’s in de parkings beheert.

Tegen de tijd dat het misverstand was uitgeklaard, was het te laat. De eigenaar van de fiets kreeg bovendien eerst de boodschap dat “de camera’s niet aan stonden”. Maar dat klopte niet. Dat ging over de de nummerplaatcamera’s vlak bij Vooruit, die waren uitgeschakeld voor de werken aan het Wintercircus.

“Een ongelukkige samenloop van omstandigheden”, zegt een woordvoerder van Watteeuw. “De afspraken met de politie worden opgefrist, zodat dit niet meer kan gebeuren.”