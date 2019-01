De kinderen van Preud’homme praten: “Hij haat het om zestig te worden”

Michel Preud’homme blijft één van de meest enigmatische trainers uit de Jupiler Pro League. De coach van Standard wordt donderdag zestig jaar oud. Naar aanleiding daarvan sprak het weekblad Humo met de kinderen van Preud’homme: zoon Guillian (26) en dochter Megan (22) leverden enkele verrassende inzichten over de ‘cultcoach’. “Papa is een complexe man, er bestaat geen handleiding voor. Maar hij is ook onze beste maat.”

“Hij haat het om zestig te worden”, vertellen de kinderen van Preud’homme aan Humo. “Hij probeert het te negeren. Soms maken we er een grapje over. Dan zie je hem wegduiken. Het is een drempel waar hij over moet.”

Maar ondanks een sabbatjaar en de vorderende leeftijd staat de Luikenaar nog steeds op het oefenveld. “Ik heb nooit geloofd dat hij zou stoppen”, vertelt Megan. “Dat sabbatjaar verraste me, maar ik wist: dit houdt hij nooit vol.”

“Hij heeft tijdens dat jaar nooit gezegd: ‘Ik ben supergelukkig.’”, vult Guillian aan. “Maar ook nooit: ‘Ik wil terug naar het voetbal.’ Het was heel moeilijk in te schatten wat hij wilde. Volgens mij wist hij het zelf ook niet. Hij genoot natuurlijk wel van zijn vrijheid. Plots kon hij doen wat hij wilde: ons zien, golfen, reizen. Maar altijd voelde je dat er iets ontbrak. Veertig jaar lang had hij van match naar match geleefd, vol adrenaline.”

Zwart gat

Het achterlaten van het voetbal had ook gevolgen voor de gezondheid. “Elk jaar op vakantie was papa twee, drie dagen ziek. Niet slapen, overgeven, compleet verdwaasd zijn”, vertelt Guillian. “We waren bang dat het dit keer veel erger zou zijn dan anders. Dat zijn lichaam zou aftakelen. Maar dat is niet gebeurd: hij is net stérker teruggekomen. Hij viel wel in een zwart gat. Hij maakte de dakgoot schoon, snoeide de haag. Dan kregen we een berichtje: ‘Zware dag gehad. Dakgoot schoongemaakt.’”

Dat hun vader uiteindelijk naar het voetbal is teruggekeerd, verbaast de kinderen niet. “Hij heeft een jaar lang geproefd van wat een leven zonder voetbal kan zijn. En weet je wat hij ons óók heeft gezegd? ‘Ik hou écht van voetbal. Ik doe het graag, het is wat ik kan.’ Ook daarom is hij teruggekeerd.”

Overhaald om bij Club te blijven

De kinderen hebben een belangrijke rol gespeeld in de carrière van hun vader. Zo overhaalden zij hem om Club Brugge trouw te blijven na het behalen van de titel. “Wij vonden dat hij er ook de vruchten van moest plukken. Toen hij met Standard kampioen werd, vertrok hij, waardoor hij de Champions League miste. Daarom wilden we niet weer dat hij een club op de rails zette en vertrok. Daarom, én omdat we hem bij ons wilden houden, hebben we hem gepusht. Maar goed, hij was op. Dat hadden we verkeerd ingeschat. Maar papa is al twintig jaar moe, en hij is erg in zichzelf gekeerd. Hij toont zijn zwaktes niet.”

Vooral Guillian dreef door. “In de weken dat hij twijfelde, zette ik de hymne van de Champions League eens keihard op in de woonkamer. ‘Putain! Connard! C’est pas possible!’ (lacht) En Megan en ik stuurden hem alle berichten door die we van supporters ontvingen: ‘Iedereen wil dat je blijft.’ Hij werd gek van ons.”

Preud’homme liet zich overhalen maar stopte een jaar later toch. “Hij was fysiek en mentaal moe, kon niet meer met de pers om. Hij was ook een huis beginnen te bouwen aan zee. Het werd hem allemaal te veel. Vergeet ook niet dat hij die vermoeidheid al uit Saudi-Arabië had meegebracht. Die drie jaar daar – de eenzaamheid, de manier van leven, de warmte – hebben hem een beetje gebroken.»