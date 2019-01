Bekende ‘Masterchef’ overleden na lange strijd tegen kanker

Andrew Fairlie was een van de sterren van ‘Masterchef: The Professionals’. De Schotse chef ontmoette er zelfs de Queen door. Vorig jaar zag hij zich al genoodzaakt op pensioen te gaan omdat hij niet meer in staat was zijn restaurant uit te baten. “De keuken van mijn restaurant opgeven was het moeilijkste van allemaal.”

In 2005 werd bij Fairlie een hersentumor ontdekt. Sindsdien voerde hij een verbeten strijd tegen de kanker, maar die heeft hij nu verloren. Het was de vader van Fairlie die het nieuws wereldkundig maakte: “Het is met de grootste droefheid en rouw dat ik de dood van onze geliefde zoon Andrew aankondig. Zijn vrouw Kate en zijn familie hebben de afgelopen weken bij hem gewaakt. Vanochtend is hij zachtjes heengegaan, maar zijn vele verwezenlijkingen en zijn herinnering zullen doorleven.”

Zelfs de Schotse Eerste Minister Nicola Sturgeon bracht ode aan de overleden chef via Twitter. “Mijn diepste condoleances voor zijn familie. Andrew is veel te snel gegaan, maar zijn verwezenlijkingen zullen altijd herinnerd worden en zijn nalatenschap zal de volgende generatie van topchefs inspireren. Het was een voorrecht hem te mogen kennen.”

In juni 2018 kreeg Fairlie te horen dat er geen mogelijke behandelingen meer waren voor zijn hersentumor. Die had er ondertussen al voor gezorgd dat hij zijn linkerarm en been alsmaar moeilijker kon bewegen. “Het was duidelijk dat het niet langer veilig was voor mij om in de keuken te staan”, vertelde hij toen aan The Caterer.

Nadat hij zijn pensioen had aangekondigd, gaf hij nog een laatste emotioneel interview aan The Times. “Het feit dat ik nooit meer terug zal komen, die energie en de atmosfeer van de keuken nooit meer zal voelen, was heel emotioneel.”