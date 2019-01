Na alarmerende doorlichting: “Dossier Molenbeekse vastgoedmaatschappij lag al in mei bij Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij”

Brussel / Sint-Jans-Molenbeek - De bezwarende audit van de openbare vastgoedmaatschappij Le Logement Molenbeekois komt voor Dirk De Block van PVDA Molenbeek niet als een verrassing. De Block stelt zelfs dat in mei 2018 het dossier dat alles aan het licht bracht al op tafel kwam te liggen bij de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (BGHM).

“We hebben de problematiek in oktober al aangekaart tijdens de onderhandelingen met de PS. Toen spraken we expliciet over de noodzaak om met een andere directie aan de slag te gaan. Om de continuïteit te garanderen is er regionale voogdij nodig”, verduidelijkt Dirk De Block.

Fouten

“Het is zo slecht gesteld dat de mensen met expertise helemaal weg zijn. Enkel de directeur blijft nog over. Er is een gebrek aan continuïteit en er wordt te weinig geïnvesteerd”, vervolgt De Block. De audit kwam er nadat voogdijminister Céline Fremault (cdH) klachten had binnen gekregen. Ze eist nu dat de BGHM het roer tijdelijk overneemt bij Le Logement Molenbeekois.

“Er is ook iets fout gelopen bij de controle door het gewest. Het klokkenluidendossier dat uiteindelijk in november bij minister Fremault op het bureau is gekomen, lag in mei al bij de BGHM. De vraag is waarom er toen niets mee gedaan is. Er zou slechts één vergadering hierover hebben plaatsgevonden”, verklaart De Block.

Bij de partij Vlaams Belang wordt er na de audit gepleit om de 33 Brusselse huisvestingsmaatschappijen te fuseren tot één enkele huisvestingsmaatschappij.