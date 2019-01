Arsenal speelt vaste waarde Hector Bellerin lang kwijt met kruisbandblessure

Arsenal kan dit seizoen niet meer op Hector Bellerin rekenen. Hij scheurde in de competitietopper tegen Arsenal (2-0 winst) een kruisband in zijn linkerknie, zo bevestigen de Gunners.

De 23-jarige Spanjaard viel zaterdagavond uit tijdens de tweede helft en moest van het veld worden gedragen. De rechterflankverdediger zal een van de komende dagen een operatie ondergaan. Daarna moet hij zes tot negen maanden revalideren.

Bellerin is een vaste waarde in de ploeg van coach Unai Emery. Hij was nog maar net hersteld van een kuitblessure die hem enkele weken aan de kant had gehouden.

Met Ainsley Maitland-Niles en Stephan Lichtsteiner heeft de nummer 5 in de Premier League twee vervangers voor Bellerin in de kern.