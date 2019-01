Belgische dribbelaar kon naar Portugese topclub, maar gaat carrière herlanceren in Italië na zware blessure

Moutir Chajia, een 20-jarige Belgische winger, versierde een transfer naar het Italiaanse Ascoli. Bij de tweedeklasser tekende hij een contract voor 2,5 jaar.

Chajia, een rechtsvoetige buitenspeler die ook op de 10 kan, stond vroeger bekend als een groot talent. Hij was in 2008 een van de eerste spelertjes van de Wadi Degla JMG-academie van Lierse. Hij trok nadien naar Zulte Waregem en KV Oostende, maar koos in 2016 voor het buitenland. Hij trok naar de Italiaanse tweedeklasser Novara, waar hij vorig seizoen doorbrak. Sporting Lissabon bood toen tevergeefs 2,5 miljoen en vervolgens viel hij uit met een zware blessure.

Hij trok in de zomer naar de Portugese tweedeklasser Estoril. Daar werd hij volledig fit, maar kon hij niet aarden. Zaakwaarnemer Menno Groeneveld (MG & Associates Sportsmanagement) loodste Chajia nu naar Ascoli, middenmoter in de Serie B, waar hij zijn carrière wil herlanceren.