Demente vrouw (91) die woonzorgcentrum in Overijse verliet in levensgevaar door onderkoeling

Overijse - Een 91-jarige demente vrouw, die in een woonzorgcentrum in Overijse verblijft, is dinsdag in de vroege ochtend door het personeel in de onmiddellijke omgeving van de instelling buiten aangetroffen en in levensgevaar door onderkoelingsverschijnselen naar het ziekenhuis gevoerd.

Het parket van Halle-Vilvoorde heeft een onderzoek wegens schuldig verzuim geopend. Dat meldt Sébastien Verbeke, de korpschef van de politiezone Druivenstreek. “In het kader van het onderzoek gaat het parket na of het woonzorgcentrum de nodige voorzorgsmaatregelen nageleefd heeft teneinde te voorkomen dat deze demente bewoonster de instelling op eigen initiatief kon verlaten. Het is momenteel nog onduidelijk hoelang de vrouw buiten rondgedoold heeft. Dat is een van de dingen die het onderzoek zal moeten uitwijzen. Volgens de laatste berichten die ik van artsen kreeg verkeert ze nog steeds in levensgevaar”, aldus Verbeke.

“De dementerende vrouw kon om nog onduidelijke redenen naar buiten lopen zonder daarbij opgemerkt te worden door het personeel of de bewaking”, klinkt het nog. “Ze werd dinsdagochtend door een personeelslid van het rusthuis buiten aangetroffen, niet zo ver van het gebouw.”

Wees waakzaam

De Cel Vermiste Personen roept tijdens deze koude dagen op tot waakzaamheid nadat ­Kathleen Mycke (57), een vrouw die lijdt aan jongdementie, zondagavond tijdens een fietstocht spoorloos verdween. “Het is van cruciaal belang dat we bij dit vriesweer met zijn allen alert zijn.”