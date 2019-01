Tweelingzussen leefden jaren in angst voor hun moeder: “Bedreigd met vleesmes, slagen met skateboard en als straf rondjes rond de markt”

Turnhout - Thongkan P., de moeder van twee 19-jarige tweelingzussen uit Turnhout, stond vandaag terecht voor geweld aan haar kinderen. De twee meisjes zouden jarenlang in angst geleefd hebben terwijl ze bij hun moeder woonde. De aanvallen van de vrouw, die een drank -en gokprobleem heeft, werden steeds erger toen ze in 2018 van Antwerpen naar Turnhout verhuisden. De moeder was afkomstig uit Thailand en baatte in Turnhout ook een Thais restaurant uit.

“De twee meisjes hebben een traumatische jeugd achter de rug. Het onvoorspelbare en agressieve gedrag van hun moeder heeft hen getekend. Ze kregen beide regelmatig klappen. Hun biologische vader hebben ze nooit gekend”, zei de advocate van de slachtoffers.

Tijdens één van de incidenten sloeg de moeder één van de meisjes tot bloedens toe met de wieltjes van een skateboard. “Het meisje moest zich met een kussen beschermen. Haar zus probeerde haar te helpen. Zo groeiden ze op.”

Rondjes rond de markt lopen

De politie kwam een eerste keer tussenbeide in 2015. Eén van de meisjes moest toen ’s nachts als straf tien rondjes rond de markt in Turnhout lopen. Dat deed ze, maar toen ze terug thuis kwam werd ze opnieuw door haar moeder geslagen. Haar zus belde uiteindelijk de politie en de moeder werd gearresteerd. Drie maanden later moesten ze alweer de politie bellen. De echte druppel kwam er in 2016.

“De dronken moeder sloeg een van de dochters toen met haar hoofd tegen de muur. Ze bedreigde hen beiden ook met een groot vleesmes en zei dat ze hen ging vermoorden. De meisjes vreesden voor hun leven en beslisten niet meer terug te keren. Ze schakelden de volgende dag het CLB en de vertrouwenspersoon van de school in. Vandaag staan ze nog steeds onder begeleiding, en de psychische problemen blijven.”

Volgens de advocaat van de moeder waren er vooral ruzies met haar ex-man, de stiefvader van de meisjes die in 2015 vertrok. “Ze heeft één van de dochters tijdens twee ruzies met de ex-man een keer geduwd, maar daar blijft het bij. Bovendien hebben de dochters haar een keer zomaar opgesloten toen ze moest gaan werken. Bij het incident met het skateboard is het meisje zelf gevallen en op het skateboard terechtgekomen.”

Het openbaar ministerie vorderde een celstraf van 30 maanden. Vonnis op 26 februari.