’s Middags een vrouw doodgestoken, ’s avonds met comedians gelachen: de perfecte moord van Kim De Gelder

“In haar slaapkamer is vrijdagmiddag Elza Van Raemdonck uit Beveren met messteken om het leven gebracht. Op het ogenblik van de moord was haar echtgenoot, Jozef Heyrman, op bezoek bij buren. Van de dader is nog geen enkel spoor. De Dendermondse onderzoeksrechter Evi Muylaert staat voor een raadsel. De belangrijkste 48 uren in het moordonderzoek zijn weggetikt en van de dader of een mogelijk motief is niet het minste spoor. Het lijkt wel de perfecte misdaad.” Een relatief bescheiden bericht in de krant van maandag 19 januari, vier dagen voor de moordpartij in Fabeltjesland. De perfecte moord van Kim De Gelder.