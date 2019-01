Politie komt langs voor partnergeweld, maar ontdekt dat man ook heleboel inbraken op zijn kerfstok heeft

Antwerpen - Eind november werd de politie gebeld door een vrouw die slachtoffer geworden was partnergeweld. De politie-interventie zou voor de man (46) nog een stevige staart krijgen, toen de politie ontdekte dat hij een heleboel inbraken op zijn kerfstok had.

Eind november belde een vrouw in de Dambruggestraat in Antwerpen Noord naar de politie. Tijdens een ruzie had haar partner een stoel tegen haar gegooid en zware bedreigingen geuit. Toen de politie ter plaatse kwam, was de man al vertrokken. De vrouw raakte niet gewond. Ze vertelde de politie dat haar partner de laatste maanden verschillende inbraken had gepleegd. De politie voerde daarom een huiszoeking uit, die heel wat gestolen spullen aan het licht bracht.

36 inbraken

De lokale recherche van de Antwerpse politie nam het onderzoek in handen en kon de voorwerpen linken aan 36 inbraken in Antwerpen, Berchem, Borgerhout, Hoboken, Merksem en Schoten. Verschillende eigenaars konden hun gestolen spullen (onder andere juwelen, elektronica, luxeproducten) al recupereren. De lokale recherche zoekt nog naar de eigenaars van een aantal gerecupereerde voorwerpen. Die zijn te vinden op de website van de lokale politie. De man blijft aangehouden.