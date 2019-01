Demba Ba (ex-Moeskroen) gaat weer in Turkije spelen: competitieleider heeft aanval om van te smullen… mocht het 2009 zijn

Demba Ba verlaat China en gaat op huurbasis bij Basaksehir spelen. De Senegalese spits wordt tot het einde van het seizoen gehuurd van Shanghai Shenhua.

De 33-jarige Ba scoorde dit seizoen vijf keer in zeventien duels in de Chinese Super League, waar hij nog een contract heeft tot 2022. Tot juni mag hij het een derde keer proberen in de Süper Lig, na periodes bij Besiktas (2014-2015 en 2017) en Göztepe. Met Besiktas werd hij 2017 kampioen.

In België is de Senegalees nog bekend omwille van zijn seizoen bij Moeskroen (2006-2007). Verder verdedigde de aanvaller de kleuren van Hoffenheim (2007-2011), West Ham United (2011), Newcastle United (2011-2013), Chelsea (2013-2014) en Shanghai Shenhua (2015-2017 en 2018).

Basaksehirspor staat momenteel soeverein aan de leiding in de Turkse Süper Lig. Het telt na achttien speeldagen 38 punten, zes meer dan eerste achtervolgers Galatasaray en Malatyaspor. Naast nieuwkomer Ba staat met Karim Hafez (ex-Lierse) nog een oude bekende van de Jupiler Pro League op de loonlijst van Basaksehirspor.

Het team heeft daarnaast ook enkele (voormalige) topspelers als Gaël Clichy, Arda Türan, Eljero Elia, Robinho en Emmanuel Adebayor in haar rangen. Van een lekkere aanval gesproken!