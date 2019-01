Spectaculaire bankoverval nabij de Champs-Elysées: criminelen houden aanwezigen urenlang gegijzeld en vluchten met riante buit

Zeker drie personen drongen dinsdagochtend rond 08.30 uur de vestiging van Milleis Banque nabij de Champs-Elysées binnen. Ze waren gewapend met pistolen en één van hen zou hebben gezegd een bomvest te dragen.

De overvallers sproeiden een irriterende vloeistof over de aanwezige bezoekers en personeelsleden en bonden hen vast. Om rustig te werk te kunnen gaan, plaatsten de criminelen een bord voor het raam waarop stond dat de bank uitzonderlijk gesloten was.

#Breaking : Bank robbery in #Paris in broad daylight on the #ChampsElysees in the Millis bank. Manhunt into the suspects ongoing! pic.twitter.com/iBv2hpOo7u

Klopjacht

De daders zouden pas enkele uren later, rond 12.00 uur, het pand hebben verlaten. Daarbij gingen ze aan de haal met de inhoud van zeker 30 kluizen, klinkt het nog. Nadat de overvallers vertrokken waren, wisten de aanwezigen in de bank de politie te contacteren.

Van de daders ontbreekt ieder spoor.

#Update: Armed robbery sprinkled with a liquid smelling bleach at the customers and employees The robbery took place around 8:30AM this morning on the #ChampsElysees in #Paris, the robbers left with about 30 safes. Area still cordoned off and rescue service on site. pic.twitter.com/ZSqIxacLV5