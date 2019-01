Gewapende man kaapt vliegtuig om naar Afghanistan te vliegen, maar piloot is hem te slim af

Toen het vliegtuig opsteeg van oosterse Soergoet naar de hoofdstad Moskou te reizen, leek het een normale reis te worden. Totdat een passagier plots een wapen trok en de bemanning begon te bedreigen. Hij eiste met veel bravoure dat het toestel van koers zou veranderen om in plaats van naar Rusland naar Afghanistan te reizen.

Hij bracht de boodschap onder bedreiging over aan de piloot, die deed alsof hij zou luisteren naar zijn verzoek. Onderweg wist hij de kaper er echter van te overtuigen dat ze dan eerst een landing zouden moeten maken in Chanty-Mansiejsk, omdat “de tank daar moest worden bijgevuld”. De man dacht dat ze na een kwartiertje opnieuw zouden vertrekken, maar ondertussen verwittigde de piloot via codetaal de autoriteiten.

Aan de grond wachtten zeker tien politiepatrouilles het vliegtuig op. Scherpschutters lagen klaar om de dader te neutraliseren, maar die kon na een tijdje zonder bloedvergieten overmeesterd worden. Niemand raakte gewond. Volgens de Russische media zou de man dronken geweest zijn en mentale problemen hebben. Van een terroristisch motief is er geen sprake. Hij is aangehouden.

#BREAKING : Here Are Some Detail's Of Flight SU1515 SURGUT-MOSCOW Which Landed Forcefully In Khanty-Mansiysk. According To Sources There Is An Invader On Flight Who Is Mentally ill & Intoxicated. pic.twitter.com/943O65INgT