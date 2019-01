Vrachtwagen met mazout slipt in Ronse en belandt in vier meter lager gelegen tuin

Ronse - In Ronse is dinsdag omstreeks 10.30 uur een tankwagen van Mazout Service uit het West-Vlaamse Bossuit in de sloot van de Fiertelmeers, even voorbij de Noodstraat, geslipt. De vrachtwagen kantelde en kwam in een vijf meter lager gelegen tuin terecht.

De vrachtwagenbestuurder (40) had net een levering achter de rug in de nabij gelegen Kapellestraat en was weer op weg naar zijn depot toen hij de controle verloor over zijn voertuig op de zeer steile Fiertelmeers, een smalle binnenweg met aan weerskanten diepe sloten en weinig bewoning. De vier meter hoge haag en een omheining moesten er aan geloven.

De chauffeur kon zichzelf uit zijn stuurcabine bevrijden: hij was ongedeerd, maar erg geschrokken. Zijn vrachtwagen was nagenoeg leeg, er was dus weinig verlies van mazout. Het wordt echter wel een hele klus om de zware tankwagen te takelen.

Foto: fdv