Min 2 graden, en toch slapen deze vrouwen buiten in de bekendste winkelstraat van het land. “Ze willen ons nergens. Wij worden overal verjaagd”

Brussel -

“Met deze koude mogen we niemand op straat laten slapen”, zei minister van Werk, Economie en Armoedebestrijding Kris Peeters (CD&V) maandag. Toch brachten weer een dertigtal mannen en vrouwen de nacht door in de winkelportieken van de Nieuwstraat in Brussel. De thermometer gaf vannacht min 2 graden aan, maar de gevoelstemperatuur lag zeker nog vijf graden lager.