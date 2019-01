Wit-Russisch escortemeisje dat beweerde geheimen te hebben over Trump is terug vrij

Het Wit-Russische escortemeisje Nastia Rybka, dat onthullingen over de rol van Rusland bij de Amerikaanse verkiezingen had beloofd en vorige week in Moskou werd gearresteerd, is onder voorwaarden vrijgelaten. Dat zegt haar advocaat. Ze moet wel voor een rechtbank verschijnen, zegt de advocaat, zonder te specificeren wanneer de zitting kan plaatsvinden.

Nastia Rybka, met als echte naam Anastasia Vasjoekevitsj, werd gearresteerd bij haar terugkeer uit Thailand, dat haar het land had uitgezet nadat ze er bijna een jaar in de gevangenis had doorgebracht omdat ze “seksuele opleiding” had gegeven. Ze werd vorige donderdag in Moskou opgepakt bij de tussenstop onderweg naar Minsk, de hoofdstad van Wit-Rusland.

Van Nastia Rybka was bekend dat ze betrokken was geweest bij een politiek schandaal met de Russische aluminiummagnaat Oleg Deripaska, een bekende van de voormalige campagnedirecteur van Donald Trump, Paul Manafort, en een vertrouweling van Kremlinbaas Vladimir Poetin.

Het jonge model had gezegd dat ze in het bezit was van de “laatste puzzlestukjes” over veronderstelde hulp van het Kremlin bij de verkiezingscampagne van Donald Trump in 2016. Haar advocaat, Dmitri Zatsarinski, had op Instagram een video gepost waar hij samen met Anastasia Vasjoekevitsj te zien is in een auto. “Nastia Rybka is vrij. We keren terug naar huis”, schreef hij.

Tijdens een zitting zaterdag, waar haar detentie met drie dagen werd verlengd, had zij verzekerd dat zij Oleg Deripaska niet zou compromitteren. “Ik heb er genoeg van”, voegde ze eraan toe.