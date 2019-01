Met deze ingenieus verborgen tunnel ontsnapte de beruchte ‘El Chapo’ aan het Mexicaanse leger

De vermeende Mexicaanse drugsbaron Joaquin ‘El Chapo’ Guzman staat momenteel in de Verenigde Staten terecht voor zijn betrokkenheid in drugssmokkel. De man wist jarenlang uit de handen van het leger en de politie te blijven en daarvoor gebruikte hij niet alleen zijn fortuin en zijn connecties. ‘El Chapo’ had in zijn huis ook een ingenieus verborgen netwerk van tunnels, waardoor hij moeiteloos uit de klauwen van het Mexicaanse leger kon blijven in 2014. Pittig detail: volgens zijn maîtresse - die op zijn proces getuigde - dook hij naakt in de tunnel, die verborgen zat onder een badkuip.

Joaquin El Chapo Guzman maakte in de jaren tachtig furore als rechterhand van Miguel Ángel El Padrino Félix Gallardo, de beruchtste drugsbaron in die tijd. In 1991 ontsnapte El Chapo aan het gerecht door een politiecommissaris om te kopen en sindsdien speelde hij een kat-en-muisspel met de ordehandhavers en het Amerikaanse en Mexicaanse leger.

In 2015 haalde El Chapo het wereldnieuws door uit de Altiplano-gevangenis in Almoloya de Juárez in Mexico te ontsnappen. Zijn handlangers maakten die spectaculaire ontsnapping mogelijk door een tien meter diepe en anderhalf kilometer lange tunnel, die in de douche van hun baas uitkwam. Hij heeft blijkbaar een voorliefde voor sanitair: in 2014 wist hij uit de klauwen te blijven van het Mexicaanse leger, door de tunnel die verborgen zat onder zijn badkuip.

Legertje topadvocaten

Het geluk van Guzman was in 2016 eindelijk op: na een schietpartij werd hij gearresteerd in zijn thuisstaat Sinaloa. Hij werd eerst naar een zwaarbewaakte gevangenis overgebracht en daarna ging hij naar een gevangeniscomplex dicht tegen de Amerikaanse grens.

De Verenigde Staten eiste zijn uitlevering en in 2017 werd hij overgebracht naar het buurland van Mexico, ondanks hevig protest van zijn advocaten. Hij staat nu terecht voor zijn betrokkenheid in de internationale drugshandel van het kartel waar hij de plak zwaaide. Het proces begon in november 2018. Guzman huurde een legertje topadvocaten in om hem te verdedigen.

bekijk ook

Opmerkelijke ontdekking: kustwacht treft zeeschildpad aan die rondzwemt met 800 kilogram cocaïne

Spaanse politie onderschept recordvangst cocaïne verstopt in lading bananen

Agenten ontdekken honderden kilo’s cocaïne in lading ananassen