Alle hens aan dek (opnieuw) bij Brusselse politie voor twee klimaatbetogingen op vier dagen

Brussel - De Brusselse politie maakt zich op voor twee klimaatbetogingen in een tijdspanne van amper vier dagen. Zowel donderdag als zondag trekken klimaatbetogers door de stad. Een voorafgaande actie op zondag zou wel eens rumoerig kunnen verlopen.

Met liefst 12.500 waren ze vorige donderdag in Brussel. De spijbelende menigte lijkt elke week te zullen toenemen. Ook morgen, donderdag, lijkt het er op dat het aantal van vorige week zal overschreden worden. De initiatiefnemers van de klimaatmarsen zijn immers ook aan Waalse kant aan het lobbyen bij studenten om af te zakken naar de hoofdstad om te betogen voor een beter klimaat. Het blijft dus maar de vraag hoeveel mensen er donderdag zullen opdagen.

“Ook voor ons is dat zeer moeilijk om correct in te schatten”, zegt Ilse Van de Keere van de politiezone Brussel-Hoofdstad Elsene. De politie wordt ondertussen wekelijks geconfronteerd met de klimaatmarsen. Voor hen is het zaak om alles in goede banen te leiden.

Omkaderen

“We hebben geen andere keuze dan dat zo goed mogelijk te proberen omkaderen. Voor aanstaande donderdag ligt hetzelfde scenario op tafel als vorige donderdag.”

Dat wil zeggen dat de betogers aan het Centraal Station zullen verzamelen en nadien een tocht van zo'n 45 minuten zullen maken doorheen Brussel. Bij de politie rijzen er vooral vraagtekens over de proporties die de betoging nog kan aannemen in de toekomst. “Want we hebben ook al vernomen dat studenten van het hoger onderwijs na hun lesvrije week in februari ook zouden aansluiten.”

Veel groter

Daarnaast staat komende zondag nog een tweede klimaatbetoging op de planning. Die wordt georganiseerd door Rise for Climate Belgium; Citizin Mobilization to save Humanity. Ook in verschillende Franse steden zal die betoging plaatsvinden. De betogers verzamelen om 13 uur aan het Noordstation om een uurtje later richting het Luxemburgplein aan het Europees Parlement te trekken. Die klimaatmars, waar op Facebook toch al 23.000 mensen aangeven te zullen opdagen en 72.000 mensen geïnteresseerd zijn, zal wel veel groter zijn dan de donderdagbetoging.

Neutrale zone

Bovendien wordt er ook een burgerlijke actie georganiseerd in de Wetstraat. Actievoerders willen er de Wetstraat bezetten. Een deel van die straat is echter neutrale zone. Voor de politie is het dus afwachten of de actievoerders zich aan die neutrale zone gaan houden. “Die zone is bij wet bepaald”, zegt Van de Keere. “We gaan dat deel van de Wetstraat dan ook afzetten met Friese ruiters.”

De betogers die zondag de Wetstraat willen bezetten, zeggen bewust te zijn van het feit dat dit voor een stuk neutrale zone is. Ze roepen op tot vreedzaam protest voor de politiebarricades en vragen groepen die de neutrale zone willen infiltreren om hun boodschap duidelijk te maken.

“Wie dit wil doen, moet zich bewust zijn van een arrestatiekans”, klinkt het bij de organisatie.