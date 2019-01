Gratis gehakt voor wie aan de slager vraagt of hij varkenspoten heeft

Leuven - Bij slagerij De Klapblok, die zowel op de Tiensesteenweg als in de Smidse in Leuven gevestigd is, krijg je deze week 250 gram gehakt als je erin slaagt het personeel te doen lachen.

Slager Erwin Mertens wil zo “de verzuring tegengaan”, zegt hij. “Toen ik nog een kind was, werden er overal moppen getapt. Mensen lachten meer. Nu is iedereen voortdurend met de gsm bezig. Maar vorige week was er een klant die een mop verteld had. Zo ben ik op het idee gekomen.”

Gisteren waren er al een paar klanten die een gratis pakje gehakt in ontvangst mochten nemen, en ook op de Facebookpagina van De Klapblok worden er lustig moppen getapt. “De onnozelste klassieker? Dat de klant vraagt of je varkenspoten hebt. Als je dan ‘ja’ antwoordt, zeggen ze: ‘Loopt dat niet slecht?’ Als ze die mop tegen mij maken, zeg ik ‘Alsjeblieft, dat past bij uw varkenskop.’ Ik ben niet van de beleefdste.”