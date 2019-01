In dit café krijgt vogelpik een heel andere betekenis: “De banen waar je naar de roos gooit, zijn afgescheiden met tralies”

Brussel - Een pint drinken en daarna met een bijl naar de roos gooien. Het kan sinds begin dit jaar in het centrum van Brussel in Woodcutter. “In de loop van dit jaar openen we nog twee vestigingen, in Antwerpen, Gent of Leuven.”

In België is een bijlwerpcafé een nieuwigheid. In Canada, waar het werd geïntroduceerd, en in de Verenigde Staten hebben bijlwerpcafés veel succes. Het idee kwam overgewaaid naar Europa. Oprichters Romain Félix en Julie Vandenitte ontdekten bijlwerpen in Londen en begin dit jaar openden ze het eerste bijlwerpcafé van België in de Cellebroersstraat in het centrum van Brussel.

Amper café-entertainment

“Het probleem in België is dat er amper entertainment is in cafés. Er zijn wel bowlingbanen en biljarttafels, maar daar stopt het. Je kan amper fysieke activiteiten uitoefenen als je na het werk iets wilt drinken. Met Woodcutter proberen we dat te veranderen”, zegt Félix.

Voor 17 euro per persoon kan je een baan huren voor een uur. Je staat zo'n vier meter van de houten schijf waar je in de roos moet mikken. “Alles draait om techniek, kracht is absoluut niet nodig. Het is ook makkelijk aan te leren. De meesten zijn er na een kwartiertje mee weg en daarna gaat het erom de richting van je worpen te verbeteren. Vergelijken het met leren fietsen: zodra je dat door hebt, ben je er ook mee weg”, zegt Félix. “We hebben hier al vriendengroepen over de vloer gehad en afterworks. Maar ook heel wat koppels. Vorige week had iemand zijn eerste Tinder-date hier uitgenodigd.”

Veiligheid boven alles

In Woodcutter kan je voor, tijdens en na het spelletje ook iets drinken. “Er staan ook enkele biertjes op de kaart. Het zou jammer zijn mochten we geen bier serveren in het land waar bier nationaal erfgoed is. We zien er wel streng op dat niemand dronken ons café binnenstapt of te veel drinkt bij ons. Veiligheid is de topprioriteit. Zo zijn de banen met tralies afgescheiden en is ook het bargedeelte afgesloten van de banen.”

Olympische discipline

Woodcutter had maar enkele weken nodig om een succes te worden in Brussel. Félix en Vandenitte denken daarom al aan uitbreiding. “Dit jaar openen we sowieso nog een vestiging in Antwerpen, later dit jaar volgt Gent of Leuven.”

Ze organiseren ook competities. Het beste team willen ze meenemen naar het wereldkampioenschap om België en de Woodcutter te vertegenwoordigen. “De sport is enorm populair aan het worden. Er gaan zelfs stemmen op om van de sport een olympische discipline te maken. Dat zou al binnen de twaalf jaar kunnen.”