Officieel: Pieter De Crem trekt Oost-Vlaamse Kamerlijst voor CD&V

Aalter - Het nieuws zat al langer in de pijplijn, maar is nu ook officieel: Pieter De Crem zal de Oost-Vlaamse Kamerlijst van CD&V trekken bij de verkiezingen van 26 mei.

De titelvoerend burgemeester van Aalter had in oktober nochtans aangegeven zich helemaal te zullen toespitsen op zijn gemeente. Maar met de plotse val van de regering en zijn daaropvolgende promotie tot topminister, liggen de kaarten plots helemaal anders. De Crem loopt voor het eerst sinds lang in de kijker en de partij wil dat electoraal potentieel ten volste benutten.

Als reden voor zijn beslissing wijst De Crem op de gewijzigde politieke context en de groeiende ongerustheid bij gezinnen en ondernemers.

Met de aankondiging van De Crem zijn alle CD&V-lijsttrekkers voor de verkiezingen bekend:

West-Vlaanderen:Hendrik Bogaert (federaal) en Hilde Crevits (Vlaams)

Oost-Vlaanderen: Pieter De Crem (federaal) en Joke Schauvliege (Vlaams)

Antwerpen: Servais Verherstraeten (federaal) en Koen Van den Heuvel (Vlaams)

Vlaams-Brabant: Koen Geens (federaal) en Peter Van Rompuy (Vlaams)

Limburg: Wouter Beke (federaal) en Lode Ceyssens (Vlaams)

Brussel: Bianca Debaets (Brussels Parlement) en Benjamin Dalle (Vlaams)

Europa: Kris Peeters