Ze beklom bergen steeds in bikini: bekende blogster valt plots in ravijn en sterft van de koude

Een zelfverklaarde ‘bikiniklimster’ is op tragische wijze overleden. Blogster Gigi Wu zou na een val van twintig meter doodgevroren zijn, melden Taiwanese media.

Gigi Wu plaatste steevast foto’s op sociale media van zichzelf – schaars gekleed in bikini – op hoge bergtoppen. Duizenden Taiwanezen zagen haar kiekjes de afgelopen jaren op Facebook passeren.

Maar dit weekend ging één van haar avonturen gruwelijk mis toen ze in haar eentje aan het klimmen was in een regio in het midden van Taiwan. De 36-jarige vrouw verloor om een nog onbekende reden haar evenwicht en viel twintig meter naar beneden in een vallei in Nanto. Ze was op dat moment al acht dagen in haar eentje op stap.

De bekende blogster zou na de val nog geleefd hebben en een vriend gebeld hebben. Wu vertelde dat ze niet meer kon bewegen door een zware beenblessure. Maar door slechte weersomstandigheden wisten hulpdiensten haar pas een dag later te vinden. Toen was het al te laat. Waarschijnlijk is de koude temperatuur ’s nachts haar fataal geworden.

Wu is een lokale bekendheid met haar opvallende hikefoto’s in de buitenlucht. Honderden vrienden en volgers plaatsen massaal hun steunbetuigingen voor haar familie op haar pagina.