Autodeelbedrijf Zipcar trekt zich terug uit Brussel

Brussel - Autodeelbedrijf Zipcar trekt zich eind februari terug uit Brussel. Dat is vernomen bij de klantendienst van het bedrijf. Behalve in Brussel zou Zipcar ook zijn activiteiten stopzetten in Parijs.

Zipcar, onderdeel van huurwagengroep Avis Budget Group, is met meer dan een miljoen gebruikers naar eigen zeggen het grootste autodeelbedrijf ter wereld. Het heeft in de Brusselse regio een vloot van zowat 250 voertuigen. Het bedrijf werd in september 2016 actief in Brussel. In september vorig jaar kondigde Zipcar nog een uitbreiding aan van zijn actiegebied naar de NAVO-wijk in Evere en Haren.

Met het systeem van free-floating autodelen dat Zipcar in Brussel aanbood, kon een auto zonder reservering opgepikt en eender waar achtergelaten worden binnen de operationele zone. Het bedrijf is onderdeel van huurwagengroep Avis Budget Group.