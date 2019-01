Usain Bolt bergt droom op om profvoetballer te worden: “Het was leuk zolang het duurde”

Usain Bolt zal dan toch geen tweede carrière als profvoetballer beginnen. De Jamaicaanse sprinter lijkt zijn voetbaldroom nu al op te bergen, zonder één officiële minuut te hebben gespeeld: “Het was leuk zolang het duurde.”

De nu 32-jarige Usain Bolt droomde er als voetbalfan van om na zijn indrukwekkende carrière in de atletiek het ook te maken als profvoetballer. Als fan mikte hij zelfs op Manchester United… Na verscheidene trainingen bij onder meer het Noorse Stromsgodset en zelfs het grote Borussia Dortmund volgde nog een proefperiode bij de Australische Central Coast Mariners, waar hij echter geen contract kon versieren. Hij kreeg wel nog een aanbieding van Valletta FC uit Malta maar daar ging hij niet op in. Bolt lijkt nu die droom op te bergen zonder één officiële wedstrijd in het profvoetbal te hebben gespeeld.

“We zijn ervoor gegaan, misschien niet helemaal zoals het zou moeten maar we hebben onze les geleerd. Je leeft en je leert”, zei hij bij ESPN. “Het was een leuke ervaring, ik vond het echt leuk om in een team te zitten en het was anders dan atletiek. Het was leuk zolang het duurde.”

Bolt wil zich vanaf nu enkel nog profileren als zakenman. “Het sportleven is voorbij, dus ik ga nu naar verschillende bedrijven en ik heb een heleboel dingen in de pijplijn zitten.”

Thunderbolt zal dus voor eeuwig als atleet worden herinnerd: hij is momenteel nog steeds de wereldrecordhouder en olympisch kampioen op de 100 meter, 200 meter én op de 4x100 meter estafette.