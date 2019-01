Klacht van weduwe Erik De Vlaeminck: alleen Liboton voor rechter, presentator Karl Vannieuwkerke buiten vervolging gesteld

De weduwe van Erik De Vlaeminck diende klacht in tegen presentator Karl Vannieuwkerke en ex-veldrijder Roland Liboton. Foto: if

Sportpresentator Karl Vannieuwkerke is buiten vervolging gesteld in de klacht wegens laster die de weduwe van Erik De Vlaeminck had ingediend tegen hem en ex-veldrijder Roland Liboton. Alleen die laatste moet zich dus voor de rechter verantwoorden.

De klacht van de weduwe van De Vlaeminck kwam er na een uitzending van Extra TimeCross in 2017. “In dat bewuste fragment doe ik geen enkele uitspraak over het verleden van Erik De Vlaeminck. Het was Sven Nys die een interview uit De Zondag met Roland Liboton had meegebracht. Toen niet duidelijk werd waarover het ging, heb ik deze woorden uitgesproken: Als je A zegt moet je B zeggen! Omdat ik vind dat de kijker recht heeft om te weten waarover het gaat. Voor de rest heb ik geen enkel waardeoordeel over de uitspraken in dat bewuste artikel gedaan. Laat staan dat ik lasterlijk over Erik De Vlaeminck zou hebben gesproken”, laat Vannieuwkerke weten.

De raadkamer is Vannieuwkerke daarin gevolgd en heeft hem buiten vervolging gesteld. Waarom zijn naam gisteren dan nog per abuis op het zittingsblad van de rechtbank in Veurne vermeld stond, is niet duidelijk. Volgens de persrechter in Veurne zou die administratieve fout te wijten zijn aan het in gebruik nemen van een nieuw systeem voor de opstelling van die zittingsbladen.