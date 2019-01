Klimseizoen Mount Everest ingekort om lijken op te ruimen

Het aantal bergklimmers die de top van de Mount Everest willen bereiken via de Chinese route zal met een derde worden ingeperkt. China kort het seizoen in, omdat het ’s werelds hoogste top wil opruimen.

De Mount Everest beklimmen, met 8.484 meter de hoogste ter wereld, wordt elk jaar populairder. Maar dat eist zijn tol. Niet alleen blijft er heel wat afval achter op de bergflanken, maar er zijn ook heel veel bergbeklimmers die de tocht niet overleven. Hun lijken blijven vaak liggen.

China wil daarom dit jaar een grote opruimactie houden op de berg, die op de grens tussen Nepal en Tibet ligt. Naast de lichamen van klimmers die stierven in de death zone (boven de 8.000 meter) is het ook de bedoeling om achtergelaten tenten, zuurstoftanken, plastic tassen en ander materiaal te verwijderen. Er zijn daarom al diverse recyclageparken aangelegd. Een team van dertig personen haalde vorig jaar juni nog 8,5 ton afval naar beneden.

In het kader van die opruimactie wordt het klimseizoen dit jaar ingekort en het aantal bergbeklimmers die tot helemaal bovenaan mogen klimmen via de noordkant van de berg, wordt gelimiteerd op 300, aldus persbureau Associated Press.

Langs Nepalese kant zijn er ook al initiatieven om het afval op te ruimen. Verschillende organisatie van expedities geven nu al vuilniszakken mee met de klimmers die ze onderweg kunnen vullen en die daarna met helikopters worden teruggehaald naar het basiskamp.