Gemeenschapsonderwijs komt met honderd eisen voor nieuwe Vlaamse regering: minder godsdienstlessen, meer burgerschap

Het Gemeenschapsonderwijs, de tweede grootste onderwijsverstrekker van Vlaanderen, vraagt de volgende Vlaamse regering om de regels aan te passen zodat ze slechts één uur godsdienst of zedenleer hoeven aan te bieden in plaats van de huidige twee. “Het wordt tijd dat we een debat voeren over de plaats van levensbeschouwing op school”, zegt topvrouw Raymonda Verdyck.