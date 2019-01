Wakker worden met een zeemzoete stem of liever met een mopje? Hier worden blokkende studenten in de watten gelegd

Leuven - Studentenkoepel LOKO verwent deze examenperiode de studenten met een aantal nieuwe acties. Zo kunnen ze hun inkopen door LOKO laten doen, kunnen ze een medestudent verrassen met een cadeautje en staan er filmpjes op Facebook met gelukswensen van professoren.

Studentenkoepel LOKO pakt deze examenperiode uit met een aantal opvallende acties om de studenten een hart onder de riem te steken. Zo kunnen ze online hun boodschappenlijstje invullen en gaan vrijwilligers van LOKO voor hen inkopen doen. “Logistiek valt dat best mee omdat we op voorhand de bestelling kunnen doorgeven via Collishop”, vertelt LOKO-voorzitter Kenny Van Minsel. De actie slaat aan bij de studenten. “Vorige shoppingbeurt hebben we voor een dertigtal studenten inkopen gedaan. De studenten gaan vooral voor de klassiekers: energy drinks en pizza's. Lasagnes zijn ook wel populair. En groentjes voor eenvoudige slaatjes zoals tomaten, rucola en avocado's. Alles waar zo min mogelijk werk aan is.”

“Een andere nieuwigheid die we deze keer aanbieden is een wek-service”, vervolgt Kenny. “Ze kunnen dan een voorkeur geven over hoe ze gewekt willen worden. De meesten willen wakker gemaakt worden met een zeemzoete stem. Anderen vragen muziek. Nog anderen willen dat je hen een mopje vertelt.”

De studentenkoepel biedt ook een cadeautjesservice aan dit jaar. “Studenten kunnen een vriend nomineren om van ons een cadeautje te krijgen. We hebben hier een hele reeks spullen liggen: energiedrankjes, iets om te eten, bonnen, kleine attenties...”

Filmpjes van professoren

Ook leuk zijn de filmpjes waarin populaire professoren de studenten succes toe wensen. Die van geneeskundeprofessor Chantal Mathieu doet het goed op sociale media. In het filmpje grapt de professor dat ze “eerst haar vriendelijke bril moet opzetten” - een opvallend roze roos exemplaar - en sluit ze af met: “vrienden, stop met naar die stoeme filmpjes te kijken. Doe voort.”

Van de rector krijgen de studenten een gouden tip: ‘Wanneer ik student was, een lange tijd geleden, volgde ik een strikte routine: 50 minuten hard werken en dan 10 minuten uit mijn dak gaan op mijn favoriete muziek.”

Die muziek - en de favorietjes van onder andere schepenen Thomas Van Oppens (Groen) en Bieke Verlinden (SP.A) - vind je dan weer terug op Spotify-afspeellijsten van LOKO, nóg een actie voor de studenten. “De rector heeft een verbazingwekkend goede muzieksmaak”, vindt Kenny. “Hij is helemaal niet conservatief wat muziek betreft. We kunnen nog wat van hem leren.”