Geen persbriefing meer in het Witte Huis? De schuld van de “fake news”-media, aldus Trump

De dagelijkse persconferentie van de woordvoerder, die vanuit de perszaal van de westelijke zijvleugel live wordt uitgezonden, is al jarenlang een traditie. Bij het begin van het presidentschap van Trump vonden deze persbriefings niet dagelijks, maar wel regelmatig plaats. Ze werden toen nog geleid door de voormalige woordvoerder Sean Spicer. Hij is ondertussen vervangen door Sarah Sanders. De voorbije maanden zijn de briefings eerder een uitzondering dan de regel geworden. De laatste dateert van 18 december.

“De reden waarom Sarah Sanders niet vaak meer naar het ‘podium’ gaat, is omdat de pers haar zo onbeleefd en inaccuraat covert, in het bijzonder door bepaalde leden van de pers. Ik zei haar dat ze geen moeite moet doen, het nieuws komt sowieso wel buiten! De meeste (media) zullen nooit eerlijk over ons berichten, vandaar de term Fake News!”, tweette de president.

The reason Sarah Sanders does not go to the “podium” much anymore is that the press covers her so rudely & inaccurately, in particular certain members of the press. I told her not to bother, the word gets out anyway! Most will never cover us fairly & hence, the term, Fake News!