Buitenlandse investeringen in Vlaanderen op recordpeil

Het Britse chemieconcern Ineos (hier stichter en CEO Jim Ratcliffe) kondigde op 15 januari aan dat het drie miljard euro pompt in twee nieuwe fabrieken in de Antwerpse haven. Foto: REUTERS

Buitenlandse bedrijven hebben vorig jaar 4,24 miljard euro geïnvesteerd in Vlaanderen: een record. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams minister-president Geert Bourgeois dinsdag heeft bekendgemaakt.

Het investeringsbedrag van 4,24 miljard euro ligt dubbel zo hoog als de 2,08 miljard euro buitenlandse investeringen uit 2017. In totaal ging het om 234 investeringsprojecten, tegenover 215 een jaar eerder. Ook dat is een record. Met die investeringen werden 5.339 rechtstreekse banen gecreërd, bijna evenveel als het recordaantal banen dat er in 2017 (5.377) bij kwam. Het hoge investeringsritme is voornamelijk te danken aan de chemiesector.

De VS blijven topinvesteerder, met veertig nieuwe investeringsprojecten. Daarna volgen buurlanden Nederland, Frankrijk en Duitsland. Japan en China komen op een gedeelde vijfde plaats, gevolgd door Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zuid-Afrika, Denemarken en Turkije.

De helft van de investeringen waren volledig nieuwe projecten. De andere investeringen waren uitbreidingen, en fusies en overnames. Buitenlandse bedrijven investeerden in Vlaanderen vooral in productie, maar ook in onderzoek en ontwikkeling. Ook voor investeringen in sales en marketing was Vlaanderen een populaire investeringsbestemming.

Wordt gekeken naar het aantal jobs, was de logistieke sector goed voor bijna een derde van het aantal nieuwe banen, gevolgd door productie en sales en marketing.

Enkele belangrijke investeringen in 2018 waren bijvoorbeeld de uitbreiding van de site van Borealis in Kallo, goed voor een miljard euro, of de opening van een nieuw distributiecentrum van het Nieuw-Zeelandse logistiek bedrijf Mainfreight in Zwijnaarde, goed voor honderd nieuwe jobs.

Bourgeois: “Vlaanderen meer dan ooit aantrekkelijk”

“Dit is zeer goed nieuws. Deze cijfers bewijzen dat Vlaanderen meer dan ooit aantrekkelijk is voor buitenlandse investeerders”, aldus Vlaams minister-president Geert Bourgeois.

De Vlaamse regeringsleider zit deze week op het Wereld Economisch Forum in Davos in Zwitserland, juist om investeerders te overtuigen van de Vlaamse troeven. “Ondanks internationale politieke en economische moeilijkheden als brexit en handelsconflicten blijft Vlaanderen onverkort buitenlandse investeringen aantrekken. Met deze Vlaamse regering zorgen we ervoor dat Vlaanderen een internationale topinvesteringslocatie blijft”, zegt Bourgeois.

Dit jaar werd alvast een sterke start genomen wat buitenlandse investeringen betreft. Het Britse chemieconcern Ineos kondigde op 15 januari aan dat het drie miljard euro pompt in twee nieuwe fabrieken in de Antwerpse haven.