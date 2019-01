Donald Trump krijgt gelijk over omstreden regel: Amerikaanse leger mag transgenders weren

Het Amerikaanse hooggerechtshof heeft Donald Trump de toestemming gegeven om transgenders uit het leger te weren. Daarmee worden de eerdere uitspraken van drie lagere rechtbanken volledig van tafel geveegd. Het protest over het omstreden beleid van de president zwelt ondertussen aan.

Donald Trump maakte al in de zomer van 2017 bekend via Twitter dat hij transgenders uit het Amerikaanse leger wilt. De toenmalige secretaris van Defensie, Jim Mattis, verfijnde dat plan destijds door het verbod te beperken: transgender personen met een voorgeschiedenis van genderdysforie waren niet welkom, maar er konden uitzonderingen gemaakt worden voor enkele honderden transgenders die al openlijk dienden of voor wie bereid was “in hun biologische geslacht” te dienen.

Ondanks Obama

Een opvallend standpunt dat veel kritiek oogstte, want een jaar eerder had zijn voorganger net het tegenovergestelde beslist: voor Barack Obama waren àlle transgenders welkom in het leger en konden ze bovendien ook op medische zorgen rekenen tijdens het proces van de geslachtsverandering.

De lagere gerechtshoven staken dan ook een stokje in de wielen van Trumps plan wegens het in strijd zijn met de grondwet. Verschillende rechters in het land hadden bevelschriften uitgevaardigd die het verbod blokkeerden.

Het hooggerechtshof heeft nu echter beslist dat die regel wél mag ingesteld worden, of toch tenminste tot de zaak officieel beslecht is. De procedures zijn namelijk nog niet afgelopen: normaal gezien moet een zaak op lager niveau afgerond zijn voordat ze naar het hooggerechtshof kan gaan.

“Te hoge kost”

Volgens cijfers van het ministerie van Defensie zijn er momenteel bijna 9.000 transgenders actief in het leger. De Amerikaanse president benadrukte in zijn verweer telkens de hoge kosten die zij creëren voor het leger. Daarnaast ontwrichten ze het militaire apparaat, aldus Trump. Uit een studie blijkt echter dat de impact van de medische kosten op het budget van het leger miniem is.

Verschillende burgerrechten- en holebiorganisaties protesteerden al hevig tegen de beslissing van het hooggerechtshof.

Foto: REUTERS

Foto: REUTERS

Foto: REUTERS