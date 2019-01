Pech achtervolgt horecakoppel: eerst brand in taverne, nu problemen met frietkraam: “Ik kan hier zomaar 100.000 euro verliezen”

Oosterzele -

Pech achtervolgt het Oosterzeelse horecakoppel Alain Goditiabois en zijn partner Anne. Nadat hun café-taverne ’t Pleintje in het dorp van Gijzenzele in 2017 door brand zwaar werd beschadigd, gingen de eigenaars een nieuwe uitdaging aan. Ze baten momenteel frietkraam Marie-Jeanne uit in het stadscentrum van Blankenberge. Maar het nieuwe stadsbestuur heeft ontdekt dat hun frituur eigenlijk al tientallen jaren illegaal op openbaar terrein staat. “Ik heb hier al 100.000 euro in geïnvesteerd”, zegt Alain Goditiabois.