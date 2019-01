Moordenaars van oom van ex-minister Galant veroordeeld tot levenslang

Het assisenhof van Henegouwen heeft Eric Van Hoe en Gabriel Place dinsdag veroordeeld tot levenslang en Geoffrey Simoncini tot 20 jaar cel. De drie waren schuldig bevonden aan diefstal met geweld, met foltering en doodslag als verzwarende omstandigheden. Het slachtoffer, Michel Robette (83), was de oom van gewezen federaal minister Jacqueline Galant. Hij werd in de nacht van 25 op 26 november in zijn woning in het Henegouwse Erbaut (Jurbise) met geweld aangevallen en om het leven gebracht.