“Wij zijn natuurlijk heel trots”. De bekende gids Logeren bij Belgen in Frankrijk heeft B&B La Mouline van Luc en Martine De Wart in het dorpje Belvèze uitgeroepen tot de beste van Frankrijk. Zij verlieten destijds Nieuwpoort voor een nieuwe start.

