Supporter revalideert nog tien maanden na aanrijding met vluchtmisdrijf: “Hij liet me voor dood achter”

Lanaken / Maaseik - De 34-jarige Lanakenaar die op 18 maart vorig jaar na de bekerfinale KRC Genk-supporter Sam Bruggen (24) aanreed en vluchtmisdrijf pleegde, hangt drie maanden cel met uitstel boven het hoofd, naast zes maanden rijverbod en 3.200 euro boete. Het slachtoffer is nog altijd aan het revalideren en woonde de zitting in de Maaseikse politierechtbank niet bij. “Ik had geen zin om hem te zien.”

Lanakenaar Sam Bruggen wandelde die zondagnacht met zijn vader Patrick naar huis, nadat de bus van hun supportersclub Racing Devils aan café Pannenhof was aangekomen. Ze keerden terug van de bekerfinale Genk-Standard op de Heizel. Om 2.45 uur werd Sam in de Pannestraat door de betichte aangereden, voor de ogen van zijn vader.“Ik voelde een slag, vertraagde en ben in paniek doorgereden”, verklaarde de verdachte, die net als Sam en Patrick met een bus van de Racing Devils was teruggekeerd van de match. Met een schedelbreuk, een zware hersenschudding en een gebroken hand werd Sam naar het ziekenhuis gebracht.

Onderzoek wees uit dat Sam en zijn vader op de stoep liepen en goed zichtbaar waren, en dat niets het zich van de bestuurder belemmerde. Sam wandelde mogelijk in de goot omdat hij moest uitwijken voor een obstakel. “Maar dan nog was er ruim voldoende plaats, terwijl u helemaal rechts reed”, aldus de procureur. “Het is niet te snappen. Sam had dood kunnen zijn.”

Familiale problemen

De politie kon de dader snel opsporen dankzij Patricks beschrijving van de vluchtende wagen en de brokstukken. Een controle van de passagierslijsten van de bussen en camerabeelden brachten uitsluitsel. Onderzoek wees uit dat de man onder invloed was van alcohol en cocaïne. Tegen zijn vrouw loog hij dat zijn spiegel er op de parking was afgereden.

In de rechtbank drukte hij zijn spijt uit. Luk Delbrouck, advocaat van de dader, wees erop dat zijn cliënt echtelijke problemen had door de geboorte van een zoontje met een afwijking.

Revalidatie

“Toen hij thuiskwam, wilde hij zijn echtgenote niet met nog meer ellende opzadelen. Later die dag is hij in elkaar gestort en besliste hij om naar de politie te stappen. Die was al naar hem op zoek. De agenten hebben op zijn volle medewerking kunnen rekenen. Hij heeft ook een blanco strafblad. Hij volgt nu relatietherapie en laat zich begeleiden bij het CAD”, aldus de advocaat, die een milde straf vroeg.

Slachtoffer Sam Bruggen woonde de zitting niet bij. “Ik wil vooruit in het leven”, verklaart hij. “Een sorry moet ik niet van hem hebben. Hij heeft me voor dood achtergelaten. Ik kon het ook niet aan om hem te zien. Geen idee hoe ik zou reageren.”Sam is nog altijd aan het revalideren. “In de eerste maanden na het ongeval had ik moeite met onthouden en was mijn woordenschat beperkt. Ik ga nu twee tot drie keer per week naar de neuropsycholoog, de revalidatiearts en de logopedist. Werken zit er nu niet in. Naar de uitwedstrijden van Genk ga ik niet meer. Dat kan ik niet meer aan, zeker niet als we aan hetzelfde café zouden vertrekken. Maar ik blijf supporter, en de steunbetuigingen van het bestuur en de fans waren hartverwarmend.”

Sam kan zich vinden in de gevraagde straf voor de dader, die door de rechter streng werd toegesproken. “U bent ervandoor gegaan als een lafaard. Dat kan niet. Laat dit voor de rest van uw leven een les zijn.”