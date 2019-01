De sterren van Manchester United op de rode loper: Lukaku daagt op met Pogba, die met plezier de show steelt

Naar jaarlijkse gewoonte trokken de sterren van Manchester United hun sjiekste kostuum aan voor het “United for UNICEF Gala Dinner” op Old Trafford. Op de rode loper is het dan telkens uitkijken naar wie met wie opdaagt. Enkele spelers kwamen net als coach Ole Gunnar Solskjaer met hun partner in een glamoureuze galajurk. Romelu Lukaku schermt zijn privéleven echter (angstvallig?) af en poseerde met ploegmaats Jesse Lingard en Paul Pogba. Die laatste is sinds het vertrek van José Mourinho weer helemaal zijn flamboyante zelve en stal met plezier de show. Als enige had hij ook gekozen voor een streepjespak, terwijl de rest voor het klassieke zwart ging. Van Marouane Fellaini overigens geen spoor...