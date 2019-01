Filmpje opgedoken waarin lerares Dries Van Langenhove “randdebiel” noemt tijdens de les, school stelt onderzoek in

Gent - Het GO! (het onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap) vraagt “respect van leerlingen én leerkrachten” nadat videobeelden zijn opgedoken die gemaakt werden in een Gentse middelbare school. Die zijn gepubliceerd op de Facebookpagina van Dries Van Langenhove en tonen een geknipte video die heimelijk werd gefilmd tijdens een les van secundaire scholieren uit de laatste graad. Daarin noemt de leerkracht Van Langenhove onder meer een “randdebiel”.

De leerkracht werd onherkenbaar gemaakt en de authenticiteit van de beelden is daardoor niet te verifiëren, maar volgens de politieke nieuwswebsite Sceptr vond het incident plaats op het KTA in Mariakerke. Op het fragment is te zien hoe een lerares haar leerlingen vraagt wie van hen al stemgerechtigd is. Daarna gaat ze in op de kandidatuur van Van Langenhove voor de Kamer bij de komende verkiezingen. Vervolgens noemt ze de onafhankelijke kandidaat voor Vlaams Belang onder meer een “randdebiel”, een “snobistisch, rijk, rechtenstudentje” en “een eikeltje”.

Van Langenhove spreekt op zijn Facebookpagina van stemadvies, maar geeft niet aan dat hij klacht zal indienen tegen de school. “Leerkrachten zijn uiteraard vrij om er hun eigen overtuiging op na te houden”, zegt Van Langenhove. “Maar wanneer leerkrachten met een linkse overtuiging stelselmatig van hun positie misbruik maken, moeten we aan de alarmbel trekken.”

Onderzoek

De Scholengroep Gent van het GO! betreurt het voorval. “Respect en openheid zijn kernwaarden van het GO en zeker ook van onze scholengroep”, zegt het GO! . “We verwachten dat niet alleen van de leerlingen, maar ook van de leerkrachten.” De directie van de betrokken school onderzoekt de zaak.

Ook Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) vraagt dat de schooldirectie de feiten grondig analyseert. “Onderwijs zet in op dialoog en die moeten we koesteren. Respect en nuance moeten een leidraad in de klas zijn en blijven”, klinkt het. “Het is de plicht van elk schoolbestuur om hierover te waken.”