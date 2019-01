Cristiano Ronaldo onder vuur voor foto in privéjet: “Dit is echt niet de dag voor zo’n tweet”

Heel de voetbalwereld is in de ban van Emiliano Sala, de aanwinst van Cardiff City die spoorloos is nadat zijn vliegtuig boven de Noordzee van de radar verdween. Iedereen, behalve Cristiano Ronaldo blijkbaar. Dat de Portugees uitgerekend op zo’n dag een foto van zichzelf breedlachend in zijn privéjet op sociale media post, werd niet door iedereen gesmaakt.

“Dit is niet de dag voor deze tweet”, reageerde onder meer Gary Lineker. “Echt niet.”

Not the day for this tweet. It really isn’t. https://t.co/61y6cgEzm0 — Gary Lineker (@GaryLineker) 22 januari 2019

vraiment pas même — Hugo (@Hugo63992072) 22 januari 2019

Incredible levels of insensitivity and selfishness here. — Ben Spicer (@spicer81) 22 januari 2019

Pray for Sala — @coolfarai (@coolfarai) 22 januari 2019

Not great timing!! — Josh Fawdry (@joshfawdry) 22 januari 2019

Impossible de croire que le roi de la planète foot n'était pas au courant du drame qui s'est joué dans son royaume aujourd'hui #blaireau#prayforsala — Guillaume Lawson (@jgthemisfits2) 22 januari 2019

